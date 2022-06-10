Кремль може воювати ще рік, попри дефіцит високоточних ракет – ГУР

Червень, 10 в 14:33

У Росії закінчуються високоточні ракети, але нинішніми темпами вона може вести війну проти України ще протягом року.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у соціальній мережі Facebook.

— Ми помітили, що Росія здійснює набагато менше ракетних обстрілів і використовує ракети Х-22. Це старі радянські ракети виробництва 1970-х років. Це свідчить про те, що в Росії закінчуються високоточні ракети, – заявив представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький в коментарі виданню The Guardian.

Він додав, що попри це, економічні ресурси дозволяють Кремлю продовжувати вести бойові дії.

Зараз дивляться

— Кремлівське керівництво, можливо, буде намагатися заморозити війну на певний період часу, щоб переконати Захід скасувати санкції, але потім продовжити агресію. Їхня мета – вся Україна і не тільки, – зазначив він.

Скібіцький наголосив на необхідності постачання Україні Заходом реактивних систем великої дальності, щоб ефективніше протистояти російській артилерії.

Нагадаємо, саме радянськими ракетами Х-22 росіяни вдарили по столиці України 5 червня. Чотири з них влучили в об’єкти інфраструктури на півночі столиці, одну збили наші ППО.