Британська розвідка назвала визначальний фактор битви за Донбас

Британська розвідка вважає, що ключовим фактором, який визначить перебіг війни в Україні, у найближчі місяці стане форсування річок.

Про це йдеться у щоденному зведені оборонного відомства Великої Британії у Twitter.

У повідомленні зазначається, що ключова 90-кілометрова центральна ділянка російської лінії фронту на Донбасі лежить на захід від річки Сіверський Донець.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 June 2022

