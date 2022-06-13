Британська розвідка назвала визначальний фактор битви за Донбас
Британська розвідка вважає, що ключовим фактором, який визначить перебіг війни в Україні, у найближчі місяці стане форсування річок.
Про це йдеться у щоденному зведені оборонного відомства Великої Британії у Twitter.
У повідомленні зазначається, що ключова 90-кілометрова центральна ділянка російської лінії фронту на Донбасі лежить на захід від річки Сіверський Донець.
– Для досягнення успіху на нинішньому оперативному етапі наступу на Донбас Росії доведеться або проводити амбітні флангові дії, або проводити штурмове форсування річок, – говорять у розвідці.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 June 2022
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/oV79kZBRi6
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 13, 2022
Міноборони Британії зауважує, що ЗСУ часто вдавалося знищити мости до відступу, тоді як Росія намагалася налагодити складну координацію, необхідну для успішних великомасштабних переправ через річки під обстрілами.