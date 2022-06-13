Британская разведка назвала определяющий фактор битвы за Донбасс

Июнь, 13 в 9:44

Британская разведка считает, что ключевым фактором, определяющим ход войны в Украине, в ближайшие месяцы станет форсирование рек.

Об этом говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства Великобритании в Twitter.

В сообщении отмечается, что ключевой 90-километровый центральный участок российской линии фронта на Донбассе лежит к западу от реки Северский Донец.

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– Для достижения успеха на нынешнем оперативном этапе наступления на Донбасс России придется либо проводить амбициозные фланговые действия, либо проводить штурмовые форсировки рек, – говорят в разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 13 June 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/tMxM9CXCRe ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/oV79kZBRi6 — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 13, 2022

Минобороны Британии отмечает, что ВСУ часто удавалось уничтожить мосты до отступления, в то время как Россия пыталась наладить сложную координацию, необходимую для успешных крупномасштабных переправ через реки под обстрелами.