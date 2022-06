Британская разведка назвала определяющий фактор битвы за Донбасс

Британская разведка считает, что ключевым фактором, определяющим ход войны в Украине, в ближайшие месяцы станет форсирование рек.

Об этом говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства Великобритании в Twitter.

В сообщении отмечается, что ключевой 90-километровый центральный участок российской линии фронта на Донбассе лежит к западу от реки Северский Донец.

