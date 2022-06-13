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Факты / Украина

Британская разведка назвала определяющий фактор битвы за Донбасс

Татьяна Ковальчук, выпускающий редактор
Британская разведка назвала определяющий фактор битвы за Донбасс
Фото: Минобороны

Британская разведка считает, что ключевым фактором, определяющим ход войны в Украине, в ближайшие месяцы станет форсирование рек.

Об этом говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства Великобритании в Twitter.

В сообщении отмечается, что ключевой 90-километровый центральный участок российской линии фронта на Донбассе лежит к западу от реки Северский Донец.

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– Для достижения успеха на нынешнем оперативном этапе наступления на Донбасс России придется либо проводить амбициозные фланговые действия, либо проводить штурмовые форсировки рек, – говорят в разведке.

Минобороны Британии отмечает, что ВСУ часто удавалось уничтожить мосты до отступления, в то время как Россия пыталась наладить сложную координацию, необходимую для успешных крупномасштабных переправ через реки под обстрелами.

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