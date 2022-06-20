Червень, 20 в 9:40

У місті Гірське на Луганщині за минулу добу російська армія своїми обстрілами пошкодила 19 житлових будинків, у Врубівці – сім, у Лисичанську руйнувань зазнали декілька адміністративних будівель.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, загарбники тричі атакували з повітря – в районах Білої Гори, Мирної Долини та вгатили по одному зі зруйнованих мостів, що з’єднує Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

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– Непридатні для переміщення мости окупанти обстрілюють регулярно, добиваючи залишки інфраструктури, – наголосив Гайдай.

Вкотре від ворожих обстрілів постраждали селища Павлоград і Синецький. Також в Сєвєродонецьку під вогонь противника потрапив завод Склопластик та полігон рятувальників.

Протягом 19 червня зі ствольної та реактивної артилерії обстріляні Лисичанськ, Сиротине, Воронове, Борівське, Біла Гора, Устинівка, Мирна Долина, Тошківка, Оріхове, Золоте-3, Миколаївка, Білогорівка.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що загарбники завдали авіаційних ударів парами літаків Су-25 поблизу Білої Гори та Мирної Долини на Луганщині.