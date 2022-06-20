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Факты / Украина

В Луганской области оккупанты добивают остатки разрушенных мостов — Гайдай

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Луганской области оккупанты добивают остатки разрушенных мостов — Гайдай
Фото: Depositphotos

В городе Горское Луганской области за минувшие сутки российская армия своими обстрелами повредила 19 жилых домов, во Врубовке – семь, в Лисичанске разрушения получили несколько административных зданий.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, захватчики трижды атаковали с воздуха – в районах Белой Горы, Мирной Долины и били по одному из разрушенных мостов, соединяющих Лисичанск и Северодонецк.

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– Непригодные для перемещения мосты оккупанты обстреливают регулярно, уничтожая остатки инфраструктуры, – подчеркнул Гайдай.

В очередной раз от вражеских обстрелов пострадали поселки Павлоград и Синецкий. Также в Северодонецке под огонь противника попал завод Стеклопластик и полигон спасателей.

В течение 19 июня из ствольной и реактивной артиллерии обстреляны Лисичанск, Сиротино, Вороново, Боровское, Белая Гора, Устиновка, Мирная Долина, Тошковка, Орехово, Золотое-3, Николаевка, Белогоровка.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что захватчики нанесли авиационные удары парами самолетов Су-25 вблизи Белой Горы и Мирной Долины в Луганской области.

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