Июнь, 20 в 9:40

В городе Горское Луганской области за минувшие сутки российская армия своими обстрелами повредила 19 жилых домов, во Врубовке – семь, в Лисичанске разрушения получили несколько административных зданий.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, захватчики трижды атаковали с воздуха – в районах Белой Горы, Мирной Долины и били по одному из разрушенных мостов, соединяющих Лисичанск и Северодонецк.

Сейчас смотрят

– Непригодные для перемещения мосты оккупанты обстреливают регулярно, уничтожая остатки инфраструктуры, – подчеркнул Гайдай.

В очередной раз от вражеских обстрелов пострадали поселки Павлоград и Синецкий. Также в Северодонецке под огонь противника попал завод Стеклопластик и полигон спасателей.

В течение 19 июня из ствольной и реактивной артиллерии обстреляны Лисичанск, Сиротино, Вороново, Боровское, Белая Гора, Устиновка, Мирная Долина, Тошковка, Орехово, Золотое-3, Николаевка, Белогоровка.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что захватчики нанесли авиационные удары парами самолетов Су-25 вблизи Белой Горы и Мирной Долины в Луганской области.