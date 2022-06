У вівторок, 21 червня, прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Беттель відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь Київської області, які постраждали від окупації російських військ.

На особистій сторінці в Instagram він зазначив, що Україна може розраховувати на підтримку Люксембургу у розслідуванні військових злочинів РФ.

No words to describe the unimaginable human tragedy of Bucha. You can count on Luxembourg to support the investigations of national and international actors into these war crimes, and to ensure that those responsible for these atrocities are identified, prosecuted and punished. pic.twitter.com/DOXkPg2RbO

— Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) June 21, 2022