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Факти / Україна

Цей жах неможливо передати: прем’єр-міністр Люксембургу відвідав Бучу та Бородянку

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель
Фото: Getty Images

У вівторок, 21 червня, прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Беттель відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь Київської області, які постраждали від окупації російських військ.

На особистій сторінці в Instagram він зазначив, що Україна може розраховувати на підтримку Люксембургу у розслідуванні військових злочинів РФ.

– Немає слів, щоб описати неймовірну людську трагедію Бучі. Ви можете розраховувати на те, що Люксембург підтримає розслідування цих військових злочинів національними та міжнародними суб’єктами, а також гарантує, що відповідальні за ці звірства будуть виявлені, притягнені до відповідальності та покарані, – написав Беттель.

За його словами, зруйнована Бородянка є символом безглуздої жорстокості та насильства.

Також Беттель висловив своє захоплення людьми, які мають сміливість повертати деокуповані міста до життя.

– Бородянка постраждала від російської агресії до повного знищення і сьогодні є символом безглуздої жорстокості та насильства. Ніщо не може передати жаху того, що сталося, – написав прем’єр-міністр Люксембургу.

Нагадаємо, що 16 червня зруйнований Ірпінь відвідали президенти Франції, Німеччини, Румунії та прем’єр-міністр Італії.

За їхніми словами, побачене в місті є свідченням того, що Росія у своїй агресивній війні налаштована на знищення.

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