Червень, 21 в 15:44

У вівторок, 21 червня, прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Беттель відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь Київської області, які постраждали від окупації російських військ.

На особистій сторінці в Instagram він зазначив, що Україна може розраховувати на підтримку Люксембургу у розслідуванні військових злочинів РФ.

– Немає слів, щоб описати неймовірну людську трагедію Бучі. Ви можете розраховувати на те, що Люксембург підтримає розслідування цих військових злочинів національними та міжнародними суб’єктами, а також гарантує, що відповідальні за ці звірства будуть виявлені, притягнені до відповідальності та покарані, – написав Беттель.

No words to describe the unimaginable human tragedy of Bucha. You can count on Luxembourg to support the investigations of national and international actors into these war crimes, and to ensure that those responsible for these atrocities are identified, prosecuted and punished. pic.twitter.com/DOXkPg2RbO Зараз дивляться — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) June 21, 2022

За його словами, зруйнована Бородянка є символом безглуздої жорстокості та насильства.

Також Беттель висловив своє захоплення людьми, які мають сміливість повертати деокуповані міста до життя.

– Бородянка постраждала від російської агресії до повного знищення і сьогодні є символом безглуздої жорстокості та насильства. Ніщо не може передати жаху того, що сталося, – написав прем’єр-міністр Люксембургу.

Borondianka has suffered to the point of total destruction by Russian aggression & is today a symbol of senseless cruelty and violence. Nothing can convey the horror of what has happened here. pic.twitter.com/blb5x13xQQ — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) June 21, 2022

Нагадаємо, що 16 червня зруйнований Ірпінь відвідали президенти Франції, Німеччини, Румунії та прем’єр-міністр Італії.

За їхніми словами, побачене в місті є свідченням того, що Росія у своїй агресивній війні налаштована на знищення.