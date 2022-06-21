У Миколаєві пролунали вибухи
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Фото: Depositphotos
21 червня в Миколаєві пролунали вибухи.
За свідченнями очевидців, їх було щонайменше три.
У небо над містом здіймається дим.
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За неперевіреною інформацією, ракетами область атакували із тимчасово окупованого Херсону.
Повітряну тривогу за кілька хвилин до дев’ятої години оголосили спершу в двох районах – Первомайському та Вознесенському.
А потім сирени спрацювали на всій території регіону.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 118-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.