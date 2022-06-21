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Факти / Україна

У Миколаєві пролунали вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

21 червня в Миколаєві пролунали вибухи.

За свідченнями очевидців, їх було щонайменше три.

У небо над містом здіймається дим.

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