Червень, 21 в 8:52

21 червня в Миколаєві пролунали вибухи.

За свідченнями очевидців, їх було щонайменше три.

У небо над містом здіймається дим.

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За неперевіреною інформацією, ракетами область атакували із тимчасово окупованого Херсону.

Повітряну тривогу за кілька хвилин до дев’ятої години оголосили спершу в двох районах – Первомайському та Вознесенському.

А потім сирени спрацювали на всій території регіону.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 118-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.