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Факти / Україна

Кім перервав інспекцію: росіяни вдарили по Миколаєву сімома ракетами

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Підтверджено
Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

22 червня російські військові атакували Миколаїв.

Оновлено о 12.05. За словами очільника обласної військової адміністрації Віталія Кіма, по обласному центру вдарили сімома ракетами.

Через це очільник області перервав інспекцію районом.

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– Перервав інспекцію в районі. Повертаюся до міста. Удар по місту сімома ракетами, – лаконічно прокоментував атаку РФ Віталій Кім.

Повітряну небезпеку в обласному центрі оголосили об 11.15.

На решті території регіону сирени спрацювали за 16 хвилин – об 11.31.

Карта повітряних тривог 11.55 22 червня 2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 119-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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