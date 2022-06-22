Кім перервав інспекцію: росіяни вдарили по Миколаєву сімома ракетами
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22 червня російські військові атакували Миколаїв.
Оновлено о 12.05. За словами очільника обласної військової адміністрації Віталія Кіма, по обласному центру вдарили сімома ракетами.
Через це очільник області перервав інспекцію районом.
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– Перервав інспекцію в районі. Повертаюся до міста. Удар по місту сімома ракетами, – лаконічно прокоментував атаку РФ Віталій Кім.
Повітряну небезпеку в обласному центрі оголосили об 11.15.
На решті території регіону сирени спрацювали за 16 хвилин – об 11.31.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 119-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.