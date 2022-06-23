Червень, 23 в 10:39

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно. Для цього є всі передумови. У цьому запевнив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

За його словами, тарифи на тепло не зміняться – для споживачів забезпечать їхню стабільність. Але зима все ж буде складною.

– Очевидно, що ця зима буде надскладною. Головне — ми маємо захистити кожного українця та обігріти його помешкання. Але ми маємо відвикнути жити взимку з відчиненими вікнами та обігрівати вулицю. Вважаємо, що оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів. Як в ощадливих країнах розвинутої Європи, – пояснив він.

Олексій Чернишов додав, що головне завдання зараз – забезпечити безперервність тепла. За його словами, влада розуміє всі ризики та активно готується до них.

Зараз дивляться

Україна посилено готується до опалювального сезону 2022-2023. Його уже називають найважчим для нашої країни за 30 років. Урядовці розроблять кілька сценаріїв.

Чого чекати від опалювального сезону 2022-2023 – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Олексій Чернишов