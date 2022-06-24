У Херсоні підірвали авто місцевого колаборанта

Червень, 24 в 10:43

У Херсоні підірвали авто одного з найбільш відомих місцевих колаборантів.

За інформацією місцевих жителів, йдеться про Дмитра Савлученка.

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За словами радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, факт смерті Дмитра Савлученка підтвердили і місцева окупаційна влада, і російська ЗМІ.

Що відомо про Дмитра Савлученка

Дмитро Савлученко – проросійський активіст із партії Шарія.

Перебував у складі молодіжної організації Нова Русь.

В тимчасово захопленому Херсоні опікувався питаннями молоді та спорту в так званій “адміністрації” окупантів.

Джерело: Антон Геращенко

Фото: Антон Геращенко