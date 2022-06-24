У Херсоні підірвали авто місцевого колаборанта
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У Херсоні підірвали авто одного з найбільш відомих місцевих колаборантів.
За інформацією місцевих жителів, йдеться про Дмитра Савлученка.
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За словами радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, факт смерті Дмитра Савлученка підтвердили і місцева окупаційна влада, і російська ЗМІ.
Що відомо про Дмитра Савлученка
Дмитро Савлученко – проросійський активіст із партії Шарія.
Перебував у складі молодіжної організації Нова Русь.
В тимчасово захопленому Херсоні опікувався питаннями молоді та спорту в так званій “адміністрації” окупантів.
Джерело: Антон Геращенко
Фото: Антон Геращенко