В Херсоне взорвали авто местного коллаборанта
Требует проверки
В Херсоне взорвали авто одного из самых известных местных коллаборантов.
По информации местных жителей, речь идет о Дмитрии Савлученко.
Сейчас смотрят
По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, факт смерти Дмитрия Савлученко подтвердили и местные оккупационные власти, и российские СМИ.
В частности, так называемый заместитель руководителя оккупационной администрации Стремоусов назвал “терактом” убийство своего “подчиненного”.
Что известно о Дмитрии Савлученко
Дмитрий Савлученко – пророссийский активист из партии Шария.
Был в составе молодежной организации Новая Русь.
Во временно захваченном Херсоне занимался вопросами молодежи и спорта в так называемой “администрации” оккупантов.
Источник: Антон Геращенко
Фото: Антон Геращенко