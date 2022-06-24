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Факты / Украина

В Херсоне взорвали авто местного коллаборанта

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
Підрив авто_Дмитро Савлученко

В Херсоне взорвали авто одного из самых известных местных коллаборантов.

По информации местных жителей, речь идет о Дмитрии Савлученко.

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По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, факт смерти Дмитрия Савлученко подтвердили и местные оккупационные власти, и российские СМИ.

В частности, так называемый заместитель руководителя оккупационной администрации Стремоусов назвал “терактом” убийство своего “подчиненного”.

Что известно о Дмитрии Савлученко

Дмитрий Савлученко – пророссийский активист из партии Шария.

Был в составе молодежной организации Новая Русь.

Во временно захваченном Херсоне занимался вопросами молодежи и спорта в так называемой “администрации” оккупантов.

Источник: Антон Геращенко

Фото: Антон Геращенко

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