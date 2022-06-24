В ДСНС назвали основне правило перебування на пляжах в умовах війни

Червень, 24 в 14:56

У ДСНС повідомили, що в Україні місцеві органи влади визначили 240 місць відпочинку на водних об’єктах, з них 194 – обладнані пляжами.

Проте купальний сезон не розпочинається у тих областях, які перебували під окупацією, або тих, де велися або продовжуються військові дії. Йдеться про Київщину, зокрема, про місто Київ, Донеччину, Чернігівщину, Миколаївщину, Одещину та Сумщину.

– Це регіони, де ми наполегливо не рекомендуємо взагалі виходити на відпочинок біля моря чи водойм. Вони можуть бути забруднені величезною кількістю вибухонебезпечних предметів, – про це повідомив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий.

Там, де купальний сезон відкрили, люди мають знати одне правило – купатися потрібно саме у місцях, визначених військовими адміністраціями та місцевими органами влади.

Зараз дивляться

– Ці місця обладнані рятувальними постами, очищені, зокрема і дно. Також вони мають бути без швидкої течії та мати пологий спуск у воду, – говорить пресофіцер.

На сьогодні рятувальники вже очистили від вибухонебезпечних предметів близько 33 га акваторій, найбільша кількість з яких розташована у Київській області.

Наразі робота ведеться на Сумщині, Миколаївщині та Запоріжжі.