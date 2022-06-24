Червень, 24 в 16:12

Станом на ранок 24 червня в акваторії Чорного моря ідентифіковано чотири кораблі РФ з крилатими ракетами Калібр.

Про це під час брифінгу заявив представник Міністерства оборони Олександр Мотузяник. Він зазначив, що окупанти можуть вдарити по території України одночасно 32 ракетами.

– Агресор продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. Кораблі Чорноморського флоту Росії ізолюють район ведення бойових дій та намагаються вести розвідку. Станом на ранок в акваторії Чорного моря ідентифіковано чотири кораблі, які несуть крилаті ракети морського базування типу Калібр. Можливий одночасний сумарний ракетний залп до 32 ракет, – сказав Мотузяник.

Також Мотузяник повідомив, що ворог намагається оточити ЗСУ в районі Лисичанська та взяти під повний контроль Сєвєродонецьк.

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За його словами, основною метою противника на цьому етапі залишається вихід на адміністративні кордони Луганщини і Донеччини, утримання захоплених районів Запорізької та Херсонської областей і забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованим Кримським півостровом.