Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Зробимо усе, щоб Україна за спрощеною процедурою змогла стати членом ЄС – Макрон

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Зробимо усе, щоб Україна за спрощеною процедурою змогла стати членом ЄС – Макрон
Фото: Depositphotos

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що представники Євросоюзу докладуть усіх зусиль, аби Україна отримала членство за спрощеною процедурою.

Про це він повідомив під час брифінгу.

– Ми розуміємо, що Україна зараз втягнута у конфлікт. Зараз ми робимо усе можливе, аби Україна за спрощеною процедурою змогла стати членом ЄС, – сказав Макрон.

За його словами, пріоритетним завданням є стабілізація геополітичної ситуації.

Зараз дивляться

– Ми відкриваємо двері для України, аби стабілізувати ситуацію. Ми говоримо, що європейська сім’я не має певних обмежень територій. Такий геополітичний підхід дає можливість розширяти межі ЄС. Економічний контекст також. Ми повинні діяти на кілька кроків попереду. Ми б так не діяли за інших умов. Ми розуміємо, що зараз є певна втома від війни і тому ми не можемо допустити, щоб таке продовжувалось. Ми маємо прагнути стабілізації в межах нинішніх обставин, – додав президент Франції.

Читайте
Україна має зробити "домашнє завдання": фон дер Ляєн про статус кандидата в ЄС

Джерело: Укрінформ
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка