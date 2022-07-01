Липень, 01 в 16:16

Однією з причин масованих ракетних ударів РФ по мирних містах України є останні невдачі країни-агресора на військовому та політичному фронті. Мета окупантів – помста.

Про це поінформував під час телемарафону військовий експерт Олег Жданов, коментуючи цілі ракетних обстрілів РФ, зокрема по Одеській області та Миколаєву.

– Я думаю, що тут дві складові. Перша – це помста за ті невдачі, які сьогодні отримує РФ як на військовому фронті – в них немає жодних воєнних перемог, так і на політичному. Тому вони мстять. Де вони можуть помститися? Тільки на вбивстві цивільних осіб і на руйнуванні нашої цивільної інфраструктури. Ми це з вами і спостерігаємо протягом останнього тижня, – зазначив експерт.

Жданов також не виключає, що Кремль через обстріли мирних українців хоче змусити офіційний Київ піти на капітуляцію чи якісь поступки. Експерт нагадав, що у керівництва РФ відсутня будь-яка логіка. Доказом цього є те, що на початку повномасштабної війни в Москві думали, що українці зустрічатимуть окупантів із квітами.

Зараз дивляться

– Цілком можливо, що вони на це розраховують. Вони ж розраховували в лютому, що у нас мирне населення буде зустрічати російську армію як “визволителів”, а Збройні сили не чинитимуть сильного опору. Тому у них зовсім інший спосіб мислення, – наголосив Жданов.

Як відомо, в ніч на 1 липня російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Одна російська ракета влучила в дев’ятиповерховий житловий будинок у Сергіївці (Білгород-Дністровський район), а друга – в базу відпочинку. Згідно з останніми даними кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу курортної Сергіївки зросла до 21 людини (серед них мінімум одна дитина).

А зранку 1 липня російські загарбники випустили 12 ракет по Миколаєву. На щастя, жертв немає.

Крім того, під завалами ТЦ у Кременчуці (Полтавська область) рятувальники продовжують знаходити фрагменти тіл загиблих людей.