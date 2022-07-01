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Факти / Україна / Суспільство

Ще шість фрагментів тіл виявили під завалами ТЦ у Кременчуці – ДСНС

Валентина Летяк, редакторка стрічки
ТЦ у Кременчуці
Фото: ДСНС

З початку розбору конструкцій торгового центру Амстор у Кременчуці, по якому 27 червня Росія завдала ракетного удару, рятувальники загалом виявили 28 фрагментів тіл.

Зокрема, за останню добу вони дістали додатково ще шість фрагментів. Далі – справа за експертами, які за ДНК мають встановити особи загиблих.

Станом на ранок 1 липня підтверджена загибель 19 людей, постраждали внаслідок обстрілу ТЦ 62 особи, до лікарень госпіталізовано 26 людей.

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27 червня Росія завдала ракетного удару по ТЦ у Кременчуці. Вже відомо, що запуск ракет Х-22 здійснено зі бомбардувальників Ту-22М3, які злетіли з аеродрому Шайковка у Калузькій області РФ.

Самі ж ракети випустили з повітряного простору Курської області.

В Міноборони Росії визнали свою причетність, проте заперечують, що цілилися саме в цивільний об’єкт посеред міста.

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Джерело: ДСНС
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