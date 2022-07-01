Липень, 01 в 11:13

З початку розбору конструкцій торгового центру Амстор у Кременчуці, по якому 27 червня Росія завдала ракетного удару, рятувальники загалом виявили 28 фрагментів тіл.

Зокрема, за останню добу вони дістали додатково ще шість фрагментів. Далі – справа за експертами, які за ДНК мають встановити особи загиблих.

Станом на ранок 1 липня підтверджена загибель 19 людей, постраждали внаслідок обстрілу ТЦ 62 особи, до лікарень госпіталізовано 26 людей.

Зараз дивляться

27 червня Росія завдала ракетного удару по ТЦ у Кременчуці. Вже відомо, що запуск ракет Х-22 здійснено зі бомбардувальників Ту-22М3, які злетіли з аеродрому Шайковка у Калузькій області РФ.

Самі ж ракети випустили з повітряного простору Курської області.

В Міноборони Росії визнали свою причетність, проте заперечують, що цілилися саме в цивільний об’єкт посеред міста.