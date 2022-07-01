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Факти / Україна

РФ порушила Конвенцію про геноцид, Україна подала Меморандум в суд ООН – Кулеба

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба
Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна подала меморандум до Міжнародного суду ООН.

Це має допомогти притягнути Росію до відповідальності та відшкодування збитків, завданих Україні.

– Україна подала меморандум до Міжнародного суду ООН. Ми доводимо, що РФ порушила Конвенцію про геноцид, виправдовуючи свою військову агресію безпідставними звинуваченнями України у “геноциді”. Це важливий крок для притягнення РФ до відповідальності та відшкодування завданих збитків, – написав міністр Дмитро Кулеба у повідомленні, опублікованому на його сторінці у Twitter у п’ятницю, 1 липня.

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