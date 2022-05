Травень, 27 в 16:24

Дії країни-агресора Росії на території України дають достатньо доказів, щоб зробити висновок, що Москва підбурює вчиняти геноцид проти українців. Водночас армія РФ чинить звірства, спрямовані на знищення українського народу.

Про це йдеться у першому незалежному звіті за фактами звинувачень у геноциді проти українців, який є у розпорядженні американського телеканалу CNN.

Звіт підготували дві експертні групи: американський аналітичний центр New Lines Institute for Strategy and Policy (Інститут стратегії та політики New Lines), а також Центр Рауля Валленберга, який базується в Канаді.

Звіт підписали понад 30 провідних учених-правознавців та експертів у галузі геноциду. Копії документа будуть надіслані у парламенти, уряди країн світу та міжнародним організаціям.

– Ми зібрали провідних юристів з усього світу, які потім вивчили всі докази і дійшли висновку, що РФ несе відповідальність за порушення Конвенції про геноцид в Україні. Це дуже ретельне та докладне вивчення великих доказів. Поки що ми бачили, що ця війна має характер геноциду з погляду використовуваної мови та способу її ведення. Це абсолютно зрозуміло, – зазначив у коментарі CNN Азім Ібрагім з New Lines Institute, який відвідав Україну в березні, щоб зібрати докази для звіту.

Про що йдеться у звіті

Обидві експертні групи дійшли висновку, що РФ порушила дві статті Конвенції ООН про геноцид під час війни проти України (а саме другу і третю).

У статті 2 йдеться про те, що геноцид – це спроба вчинити дії “з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову або релігійну групу”.

А стаття 3 стосується “прямого та публічного підбурювання до скоєння геноциду”.

Висновки експертів підкріплені довгим списком доказів, включно з прикладами масових убивств мирних жителів в Україні, примусовою депортацією та антиукраїнською риторикою, яку використовують високопосадовці РФ.

У звіті зазначається, що найвищі представники влади РФ підбурювали до геноциду проти українців та закладали основи для його вчинення, неодноразово заперечуючи існування української ідентичності. Йдеться, зокрема, про неодноразові заяви президента РФ Володимира Путіна, який стверджував, що Україна не має права на існування як незалежна держава.

У звіті згадуються заяви й інших російських чиновників та пропагандистів про те, що Україна – це начебто “нацистська держава” та “екзистенційна загроза для РФ”. Зазначається, що російські посадовці використовують “дегуманізуючу мову” для опису українців.

Експерти згадують і про скоєння армією РФ “системи послідовних та широкомасштабних звірств проти українського цивільного населення”.

У звіті, зокрема, йдеться про добре задокументовані масові вбивства та страти в Бучі, Старому Бикові, у Сумській та Чернігівській областях, про навмисні напади військ РФ на укриття, шляхи евакуації та заклади охорони здоров’я, а також про невибіркові обстріли та бомбардування житлових районів, зґвалтування, облогу, крадіжку зерна та примусову депортацію українців до Росії. Усе це експерти називають “геноцидною моделлю знищення”.

В одній із найстрашніших частин звіту експерти проводять паралель із різаниною в Сребрениці у 1995 році та закликають світ діяти, доки ще не надто пізно.

– Подробиці масового вбивства понад 7 тис. боснійських мусульманських хлопчиків і чоловіків у Сребрениці з’явилися перед міжнародним співтовариством лише тоді, коли було вже надто пізно, щоб запобігти геноциду, який відбувся за лічені дні. У 2022 році ми маємо можливість точно відстежувати подібні звірства в міру їх розвитку та реагувати відповідним чином, – наголошують експерти.

Згідно з Конвенцією ООН про геноцид, її підписанти несуть юридичне зобов’язання запобігати геноциду. А тому експерти в своєму звіті закликають міжнародну спільноту діяти.

– У нас зовсім немає часу, ми вважаємо, що існує дуже серйозний ризик геноциду. Кожна держава, яка підписала Конвенцію про геноцид, а це 151 країна, включно з РФ, має зробити все можливе, щоб це припинити, інакше вони теж порушуватимуть конвенцію, – пояснив Азім Ібрагім.

Як інформує CNN, Інститут New Lines та Центр Рауля Валленберга раніше брали участь у розслідуванні геноциду етнічних груп рохінджа та уйгурів у М’янмі та Китаї. Вони підготували першу доповідь, у якій зазначалося, що дії Китаю у Сіньцзяні є геноцидом відповідно до Конвенції ООН.