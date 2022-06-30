Червень, 30 в 20:13

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що російські військові залишили острів Зміїний під натиском нашої артилерії.

Факти ICTV розповідають, як сталося захоплення ворогами острова та як наші військові його відвоювали.

Атаки на острів Зміїний, що у Чорному морі, розпочалися 24 лютого 2022 року – коли російський ворог розпочав масштабний наступ на Україну.

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На острові базувалися наші прикордонники, і окупанти почали обстрілювати їх з артилерії. До острова підійшло декілька кораблів РФ, серед яких і вже знищений ракетний крейсер Москва і корабель Адмірал Ессен. Капітан Москви тоді звернувся до наших прикордонників із вимогою скласти зброю. Проте українські військові відмовилися.

– Я російський військовий корабель. Пропоную скласти зброю і здатися задля уникнення кровопролиття та невиправданих жертв. В іншому разі по вас завдадуть бомбово-штурмового удару, — сказав командир Москви.

У відповідь прозвучала вже відома на весь світ фраза прикордонника: Русский военный корабль, иди н**уй!

Забігаючи наперед варто сказати, що фрегат Адмірал Ессен Збройні сили України на початку квітня підбили.

Удар по Зміїному

Через відмову здатися наших прикордонників обстріляли. Тоді поширили інформацію, що усі 13 військовослужбовців ДПСУ загинули. Президент Володимир Зеленський оголосив про присвоєння звання Героя України усім загиблим.

Проте згодом російські ЗМІ опублікували відео з начебто полоненими захисниками Зміїного. 27 березня 2022 року президент заявив, що частина прикордонників загинула, частина потрапила в полон.

– Частина загинули. Частину взяли в полон. Усі, кого взяли в полон, їх обміняли – відбувся обмін на полонених РФ. Росія вийшла з цією пропозицією. Ми, не задумуючись, обміняли. От і все. Ті, хто загинули, вони, чесно кажучи, герої. А ті, хто вижили – ми обміняли, і все, – заявив Зеленський.

Як розгорталися події

14 квітня у Чорному морі двома ракетами Нептун Збройні сили України потопили флагман ЧФ РФ – ракетний крейсер Москва.

26 квітня ОК Південь повідомило про влучання на острові у ворожий пункт управління та знищення зенітно-ракетного комплексу Стріла-10.

30 квітня Оперативне командування Південь повідомило, що на острові знищили три зенітні установки, ЗРК Стріла-10. Крім того, вдалося ліквідувати 42 російських військових.

2 травня біля Зміїного українські військові знищили два російських патрульно-десантних катери Раптор, удару завдали з безпілотника Bayraktar TB2.

7 травня ЗСУ завдали декілька ударів по Зміїному. Нашим військовим вдалося знищити два катери типу Раптор, малий десантний катер, 80 окупантів та ПЗРК Тор.

17 червня ВМС ЗСУ в акваторії Чорного моря влучили у буксир ЧФ РФ Василій Бех, на борту якого були боєприпаси та ЗРК ТОР.

20 червня Збройні сили завдали масованого удару по ворожому гарнізону на острові. Окупанти зазнали втрат.

27 червня українські військові завдали понад 10 влучних ударів по позиціях ворога на острові Зміїний.

“Жест доброї волі”

30 червня оперативне командування Південь повідомило про повний розгром російських окупантів на острові. А от у Міноборони РФ розповсюдили інформацію, що військові начебто залишили острів у якості жесту доброї волі та тому, що завершили виконання завдань.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростували російський фейк.

Варто зазначити, що у соцмережах активно висміяли російську пропаганду про жест доброї волі.

Яка ситуація на острові

Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла, що на острові все ще видно дим.

За її словами, на острові все ще триває військова операція і Збройні сили України мають переконатися, що всі окупанти вийшли зі Зміїного.

– Треба переконатися, що там не залишилося диверсантів, не залишилося жодних сюрпризів. Ще попрацює розвідка, попрацюють підрозділи для того, щоб переконатися, що там усе чисто. Північно-західними вітрами все провітримо, а тоді вже будемо вирішувати, чи доцільно повертатися, – розповіла Наталя Гуменюк.

При цьому вона наголосила, що не виключено, що окупанти згодом зможуть повернутися на острів.

Повернення під контроль України Зміїного, за словами Гуменюк, означає те, що ЗСУ вивільняють південь країни від ворога. Чи доцільно буде повертати наші підрозділи на острів, буде вирішувати військове командування.

Борис Джонсон про звільнення Зміїного

Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що рішення РФ забратися зі Зміїного означає лише одне – ЗСУ здатні дати ворогу гідну відсіч.

– Якщо вам потрібні докази дивовижної спроможності українців дати відсіч, щоб подолати негаразди і дати відсіч росіянам, то подивіться на те, що сталося сьогодні на острові Зміїний, де Росії знову довелося поступитися, – сказав Джонсон на пресконференції під час саміту НАТО у Мадриді.

Не витримали натиску ЗСУ – Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що російські окупанти залишили острів Зміїний, бо не витримали ударів від захисників України.

– Не витримавши вогню нашої артилерії, ударів ракетних військ і авіації, російські окупанти залишили острів Зміїний. Однак, окупант не полишає спроб захопити Донецьку та Луганську області, намагається утримувати захоплені райони Херсонської та Запорізької областей, намагається створити умови для наступу в Харківській та Миколаївській областях, – заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

Тікали на гумових човнах

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що внаслідок звільнення острова ЗСУ знищили два комплекси Панцир-С1, вартістю $15 млн кожен.

За його словами, РФ не спромоглася відправити судна для вивезення гарнізону.

– Сьогодні вночі російська ескадра зробила відчайдушну спробу – вони на гумових моторних човнах, які беруть до 20 осіб на борт, пробралися до острова. Ось на таких двох катерах вони (окупанти, – Ред.) залишили острів Зміїний, – сказав Жданов.

Експерт також розповів, що російські військові, залишаючи острів, спалили всю свою техніку: комплекси ППО, установки Град та ін.

Джерело: BFM TV, ОК Південь, Генштаб ЗСУ