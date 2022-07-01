Липень, 01 в 15:54

В Одеській області внаслідок російських ракетних обстрілів вночі 1 липня загинула 21 людина. Поранень зазнали 38 людей.

Оновлено о 15.54. Кількість загиблих внаслідок нічних ворожих ракетних ударів зросла до 21. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Оновлено о 14.00. Кількість загиблих зросла до 20, повідомили у ГУ ДСНС в Одеській області. Тіло виявили на базі відпочинку, куди влучила ракета.

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Оновлено об 11.41. Кількість загиблих внаслідок ракетного удару у Білгород-Дністровському районі зросла до 19. Про це повідомив голова ДСНС України Сергій Крук. Цю інформацію підтвердили також і в Офісі генпрокурора.

– Зараз відомо про 19 загиблих та 38 постраждалих, з яких шестеро дітей. Організовано взаємодію з усіма службами та військовою адміністрацією. Працюють психологи ДСНС, – каже він.

Оновлено о 11.06. Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що станом на 9.40 загинуло 16 людей, які перебували у дев’ятиповерхівці. 34 – поранені, з них п’ятеро дітей.

Внаслідок потрапляння ракет у базу відпочинку загинуло двоє людей, з них одна дитина. Також ще п’ятеро травмовано. Під завалами бази залишається троє людей, серед них двоє дітей.

Оновлено о 9.24. За словами голови Одеської ОВА Максима Марченка, станом на 9.00 внаслідок нічного ракетного удару по Білгород-Дністровському району загинули 18 людей, з них дві дитини.

Загалом госпіталізували 31 людину, серед яких чотири дитини та вагітна жінка. Ще вісім звернулися по медичну допомогу. З-під завалів врятували вісьмох людей, з них три дитини. Рятувальні роботи тривають.

Станом на 8.30 ранку було відомо про 18 загиблих та 30 поранених. Про це зазначав Кирило Тимошенко.

Також інформацію уточнили й у ДСНС. Під час розбирання завалів дев’ятиповерхівки у смт Сергіївка рятувальники знайшли тіла двох осіб. Всього внаслідок ракетного удару по житловому будинку станом на 8.15 відомо про 16 загиблих та ще 30 постраждалих, з них дві дитини.

За уточненою інформацією, внаслідок удару по території бази відпочинку у смт Сергіївка загинуло двоє людей, зокрема одна дитина, та постраждала одна особа.

Раніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляли про 17 загиблих та 31 постраждалого.

Так, 1 липня близько 1.00 у смт у Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загорянням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв.

– Станом на 6.00 загинуло 14 осіб та постраждало 30 осіб (з них три дитини). Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано сімох людей (з них три дитини). Роботи тривають, – зазначили у ДСНС.

Крім того, у цей же час у російські загарбники влучили у будівлю бази відпочинку у Білгород-Дністровському. Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування триповерхової та чотириповерхової будівель.

– Загинуло три людини, з них одна дитина. Постраждала одна людина. Рятувальні роботи тривають, – додали у ДСНС.

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Фото: ДСНС