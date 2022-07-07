Липень, 06 в 21:05

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що гарантії безпеки за аналогом із п’ятою статтею НАТО не підходять Україні.

Таким чином він прокоментував заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца про те, що Німеччина готова надати Україні відповідні гарантії, проте не такі, як у НАТО.

– Вже добре, що пан Шольц говорить про те, що деякі потужні та лідерські країни готові надати гарантії безпеки. По-друге, над гарантіями працює група Єрмака – Расмусена. Вони зараз відпрацьовують це, і кожна країна зможе вибрати деякі опції, – сказав Подоляк в ефірі національного телемарафону 6 липня.

Він додав, що сьогодні говорити про те, які саме опції обирає Німеччина – надто рано, тому що триває переговорний процес.

Зараз дивляться

– Безумовно, ця війна, її інтенсивність та ресурсність говорять про те, що просто заявляти про використання аналога будь-якої статті НАТО – не підходить. Тому що в цій інтенсивності війни гарантії можуть бути іншими. Наприклад, потужною ресурсною підтримкою або масованою передачею зброї певного типу, – заявив радник.

За його словами, можна побачити, що сьогодні триває артилерійська, безпілотна війна. Це все промовляється, і після цього буде напрацьовано список країн, які мають ресурси і фінанси, щоб стати щирими гарантами, а не просто підписати папір, як це було з Будапештським меморандумом.