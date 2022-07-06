Жодної конспірології: Подоляк прокоментував чутки про конфлікт між Зеленським та Залужним
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував чутки про конфлікт між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Валерієм Залужним через обмеження пересування військовозобов’язаних усередині України.
– Є логіка військова, є логіка цивільна. Безумовно, війна сьогодні – марафон, який має змінити наше ставлення до того, до чого ми звикли. Військові виходять із своїх мотивів, які зрозумілі. Вони хочуть отримати країну, яка захищатиме свою територію у повному обсязі у певний час, – зазначив Подоляк в ефірі національного телемарафону 6 липня.
Радник додав, що військові використовують усю документацію, яка у нас уже була напрацьована – навіть ту, що була відпрацьована 20-30 років тому.
– Ми маємо жити у сучасному світі, а тому президент дуже чітко поставив акценти: беріть старі документи, на базі яких ви розробили свої рішення, внесіть зміни, щоб людям було комфортно.
З одного боку, щоб вони працювали у рамках економіки воєнного часу. З іншого – щоб у військових була повна статистика: хто, де, коли перебуватиме. Зараз це буде доопрацьовано з позиції логістики, і все працюватиме як годинник. Тут немає жодної конспірології, – наголосив він.
Михайло Подоляк пояснив, що перші 1,5 місяці конфліктів у країні практично не було, тому що всі були шоковані, тихенько сиділи осторонь і не давали жодних порад “у своєму традиційному стилі, сидячи на дивані”.
– Сьогодні, знову-таки, “експерти” дають поради. Це є нормально для демократичної країни. Але немає жодної конспірології та жодного конфлікту. Тим більше – між верховним головнокомандувачем та просто головнокомандувачем. Це єдина вертикаль у воєнний час. Усі питання щодня вирішуються саме у комунікації між вертикаллю головнокомандувача та верховного. Будь ласка, не спекулюйте на цьому, – закликав радник.
За його словами, Залужний розуміє всі ризики, які стоять перед країною, а тому немає внутрішнього конфлікту, і бути не може.