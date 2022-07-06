Липень, 06 в 20:47

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував чутки про конфлікт між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Валерієм Залужним через обмеження пересування військовозобов’язаних усередині України.

– Є логіка військова, є логіка цивільна. Безумовно, війна сьогодні – марафон, який має змінити наше ставлення до того, до чого ми звикли. Військові виходять із своїх мотивів, які зрозумілі. Вони хочуть отримати країну, яка захищатиме свою територію у повному обсязі у певний час, – зазначив Подоляк в ефірі національного телемарафону 6 липня.

Радник додав, що військові використовують усю документацію, яка у нас уже була напрацьована – навіть ту, що була відпрацьована 20-30 років тому.

– Ми маємо жити у сучасному світі, а тому президент дуже чітко поставив акценти: беріть старі документи, на базі яких ви розробили свої рішення, внесіть зміни, щоб людям було комфортно. З одного боку, щоб вони працювали у рамках економіки воєнного часу. З іншого – щоб у військових була повна статистика: хто, де, коли перебуватиме. Зараз це буде доопрацьовано з позиції логістики, і все працюватиме як годинник. Тут немає жодної конспірології, – наголосив він.

Зараз дивляться

Михайло Подоляк пояснив, що перші 1,5 місяці конфліктів у країні практично не було, тому що всі були шоковані, тихенько сиділи осторонь і не давали жодних порад “у своєму традиційному стилі, сидячи на дивані”.

– Сьогодні, знову-таки, “експерти” дають поради. Це є нормально для демократичної країни. Але немає жодної конспірології та жодного конфлікту. Тим більше – між верховним головнокомандувачем та просто головнокомандувачем. Це єдина вертикаль у воєнний час. Усі питання щодня вирішуються саме у комунікації між вертикаллю головнокомандувача та верховного. Будь ласка, не спекулюйте на цьому, – закликав радник.

За його словами, Залужний розуміє всі ризики, які стоять перед країною, а тому немає внутрішнього конфлікту, і бути не може.