Процес лише починається: Дикий про вплив нової зброї на хід війни

Липень, 06 в 16:11

Зважаючи на те, що основною перевагою Росії у війні проти України є саме перевага в артилерії, для українських військових критично важливо перебити шляхи постачання боєприпасів окупантам.

Але цей процес з нашого боку лише починається. Про це в ефірі телемарафону Freedom повідомив колишній командир взводу батальйону Айдар Євген Дикий.

Він наголосив, що в України нарешті почали з‘являтися боєприпаси, які прилітають у вказану точку з точністю плюс-мінус метр. Крім того, зростає далекобійність зброї, яка є в ЗСУ.

Зараз дивляться

– Найбільш яскравим, звісно, є застосування американських РЗСВ HIMARS. Але, на жаль, їх поки що є лише чотири. Та навіть вони працюють щодня. Причому вони буквально літають вздовж всієї лінії фронту. Ці РСЗВ дістають до 80 км за цю лінію. Також дуже допомагає 40-кілометрова ствольна артилерія. Тут виникає проблема, що до нас подібне озброєння доїжджає в малих кількостях і не так часто. Але те нове озброєння, яке отримала Україна, вже реально впливає на оперативну обстановку. Однак якщо його кількість досягне того рівня, про який ми просимо, це вже буде зміна не оперативної обстановки, а стратегічної, – зауважив він.

Також Євген Дикий прокоментував інформацію про те, чи можна за допомогою нової зброї вдарити по Кримському мосту. Він пояснив, що суто з військової точки зору HIMARS – це пускова установка. Але питання полягає в тому, які боєприпаси до неї є.

Ті боєприпаси, які зараз отримує Україна, дуже високоточні, з 80-кілометровим радіусом дії. Утім, щоб дістати до Кримського мосту, нам потрібні зовсім інші ракети до HIMARS – з 300-кілометровим радіусом дії. Їх поки що США не дають.

Крім того, на думку Дикого, військове значення Кримського мосту сильно перебільшують. Він переконаний, що це швидше символ російської окупації і путінської агресії.