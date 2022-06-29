Війна закінчиться перемогою України: Зеленський назвав причину

Червень, 29 в 11:34

Президент України Володимир Зеленський розповів, чому переконаний, що війна закінчиться перемогою нашої країни.

Про це він розповів в інтерв’ю американському телеканалу NBC.

– Хоч би як складно це було, ми маємо витіснити окупантів із нашої землі. Скільки зможемо, ми це робитимемо, – зазначив президент.

Він також додав, що переймається тим, що Захід може втомитися від України, оскільки чує певні заяви час від часу.

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– Я відчуваю іноді, чую деякі слова, заклики уповільнення допомоги, я бачу це. Ми не маємо права програти, я говорю про світ. Я вважаю, що ця спільна перемога – то буде перемога США, України, європейських держав, – наголосив Зеленський.

Президент заявив, що якби програла Україна, програла б демократія, а отже – і США, і європейські держави.

– Я знаю, що всім непросто. Але це необхідно, – підсумував Володимир Зеленський, маючи на увазі допомогу Україні у війні з РФ.