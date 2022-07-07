Поцілили в дитсадок та знищили пожежну машину: наслідки обстрілу РФ Миколаївщини
7 липня стали відомі наслідки ворожих обстрілів села Лимани та Широківської громади Миколаївської області.
За даними Оперативного командування Південь, російські окупанти 6 липня гатили по населених пунктах регіону із реактивної системи залпового вогню Град та артилерії 122-го калібру.
У Лиманах росіяни пошкодили будівлю дитячого садка та адміністрації громади, а також знищили пожежну машину місцевої територіальної громади.
Обстріл села минувся без жертв та постраждалих.
У Широківській громаді через ворожу атаку поранення дістала одна цивільна людина.
Крім того, російські загарбники пошкодили півтора десятка панелей сонячної електростанції.
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Джерело: ОК Південь
Фото: Ганна Замазєєва