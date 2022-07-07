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Факти / Україна

Поцілили в дитсадок та знищили пожежну машину: наслідки обстрілу РФ Миколаївщини

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Миколаївської області

7 липня стали відомі наслідки ворожих обстрілів села Лимани та Широківської громади Миколаївської області.

За даними Оперативного командування Південь, російські окупанти 6 липня гатили по населених пунктах регіону із реактивної системи залпового вогню Град та артилерії 122-го калібру.

У Лиманах росіяни пошкодили будівлю дитячого садка та адміністрації громади, а також знищили пожежну машину місцевої територіальної громади.

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Обстріл села минувся без жертв та постраждалих.

У Широківській громаді через ворожу атаку поранення дістала одна цивільна людина.

Крім того, російські загарбники пошкодили півтора десятка панелей сонячної електростанції.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 134-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь

Фото: Ганна Замазєєва

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