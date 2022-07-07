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Росія перегруповується на Донбасі, щоб завдати ударів на Слов’янському напрямі. Водночас ворог перекидає сили на південному напрямку, щоб уповільнити контрнаступ ЗСУ. Про це заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.

За його словами, основні напрямки залишаються на Донбасі: головне ударне угруповання окупантів зосереджено на Слов’янському напрямку, із боку Ізюма та Лимана.