Пожежа на нафтобазі у Донецьку та вибухи у Харкові: що відбувається на 134 добу війни (онлайн)
Генштаб ЗСУ скасовав рішення щодо видачі дозволів на виїзд військовозобов’язаним громадянам України та відправить його на допрацювання.
В окупованій Макіївці на Донеччині та Великому Бурлуці на Харківщині завдали удару по військовому об’єкту російської армії.
У Донецьку в Кіровському районі палає нафтобаза. Загалом під контролем України перебуває близько 45% Донеччини, повідомив глава ОВА Павло Кириленко.
Росія перегруповується на Донбасі, щоб завдати ударів на Слов’янському напрямі. Водночас ворог перекидає сили на південному напрямку, щоб уповільнити контрнаступ ЗСУ. Про це заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.
За його словами, основні напрямки залишаються на Донбасі: головне ударне угруповання окупантів зосереджено на Слов’янському напрямку, із боку Ізюма та Лимана.
Болгарія заблокувала фінансовий переказ до посольства Росії майже $1 млн. Про це повідомив болгарський міністр фінансів Асен Васильєв.
Він зазначив, що фінансування російського посольства було заблоковано через санкції ЄС проти РФ. Йдеться про блокування банківського переказу на суму близько $890 тис. до посольства РФ.
Китай та Індія купили у Росії енергоресурсів на $24 млрд за останні три місяці, повідомляє Bloomberg.
Знищені склади та інфраструктура російських військ за останні тижні:
- 28 червня. Нова Каховка, Херсонщина. Удар по інфраструктурі армії РФ.
- 28 червня. Перевальськ, Луганщина. Удар по складу БК.
- 1 липня. Ровеньки, Луганщина. Удар по ремонтно-механічному заводу.
- 1 липня. Ясинувата, Донеччина. Удар по складу БК.
- 2 липня. Чорнобаївка, Херсонщина. Удар по складу БК.
- 2 липня. Попасна, Луганщина. Удар по складу БК.
- 3 липня. Мелітополь, Запоріжжя. Удар по базі армії РФ в районі аеродрому.
- 4 липня. Сніжне, Донеччина. Удар по складу БК.
- 4 липня. Ясинувата, Донеччина. Удар по казармі.
- 4 липня. Донецьк. Удар по складу БК в районі залізничного вокзалу.
- 5 липня. Донецьк. Удар по базі рф на КамАЗ центр.
- 5 липня. Кадіївка (Стаханов), Луганщина. Удар по складу БК.
- 6 липня. Великий Бурлук, Харківщина. Удар по складу БК.
- 6 липня. Макіївка, Донеччина. Удар по базі.
- 6 липня. Донецьк. Удар по нафтобазі.
- 6 липня. Херсон. Вибух на складі РФ.
Загалом вдарили по 16 російських об’єктах з базами, казармами, БК.
ЗСУ знищили склад окупантів у Великому Бурлуку Харківської області та Макіївці Донецької області.
Окупанти вдарили ракетами в Харківський педагогічний університет.