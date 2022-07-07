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Факты / Украина

Попали в детсад и уничтожили пожарную машину: последствия обстрела РФ Николаевщины

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Миколаївської області

7 июля стали известны последствия вражеских обстрелов села Лиманы и Широковской общины Николаевской области.

Согласно данным Оперативного командования Юг, российские оккупанты 6 июля били по населенным пунктам региона из реактивной системы залпового огня Град и артиллерии 122-го калибра.

В Лиманах россияне повредили здание детского сада и администрации общины, а также уничтожили пожарную машину местной территориальной громады.

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Обстрел села обошелся без жертв и пострадавших.

В Широковской общине из-за вражеской атаки ранения получил один гражданский человек.

Кроме того, российские захватчики повредили полтора десятка панелей солнечной электростанции.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 134-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

Фото: Анна Замазеева

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