Попали в детсад и уничтожили пожарную машину: последствия обстрела РФ Николаевщины
7 июля стали известны последствия вражеских обстрелов села Лиманы и Широковской общины Николаевской области.
Согласно данным Оперативного командования Юг, российские оккупанты 6 июля били по населенным пунктам региона из реактивной системы залпового огня Град и артиллерии 122-го калибра.
В Лиманах россияне повредили здание детского сада и администрации общины, а также уничтожили пожарную машину местной территориальной громады.
Обстрел села обошелся без жертв и пострадавших.
В Широковской общине из-за вражеской атаки ранения получил один гражданский человек.
Кроме того, российские захватчики повредили полтора десятка панелей солнечной электростанции.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 134-е сутки.
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Источник: ОК Юг
Фото: Анна Замазеева