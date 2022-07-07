Ракети летіли з Херсонщини: у Миколаєві пролунали вибухи

Липень, 07 в 6:06

Уранці 7 липня в Миколаєві пролунали вибухи.

Херсонські ЗМІ повідомили, що з регіону в бік Миколаєва було запущено одразу кілька ракет.

Попередньо, кількість запусків була від семи до 12.

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Чотири із запущених ракет, за даними місцевих спільнот, одразу ж вийшли з ладу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 134-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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