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Факти / Україна

Ракети летіли з Херсонщини: у Миколаєві пролунали вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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вибух
Фото: Depositphotos

Уранці 7 липня в Миколаєві пролунали вибухи.

Херсонські ЗМІ повідомили, що з регіону в бік Миколаєва було запущено одразу кілька ракет.

Попередньо, кількість запусків була від семи до 12.

Зараз дивляться

Чотири із запущених ракет, за даними місцевих спільнот, одразу ж вийшли з ладу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 134-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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