Ракети летіли з Херсонщини: у Миколаєві пролунали вибухи
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Уранці 7 липня в Миколаєві пролунали вибухи.
Херсонські ЗМІ повідомили, що з регіону в бік Миколаєва було запущено одразу кілька ракет.
Попередньо, кількість запусків була від семи до 12.
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Чотири із запущених ракет, за даними місцевих спільнот, одразу ж вийшли з ладу.
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