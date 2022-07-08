Липень, 08 в 20:59

США оголосять про новий пакет військової допомоги у розмірі близько $400 мільйонів, який включає високоточну артилерію – HIMARS – для ефективніших атак на російські війська та техніку.

Про це повідомляє Bloomberg та Washington Post з посиланням на високопоставленого представника Пентагону.

Washington Post зазначає, що анонсована допомога буде оголошена у зв’язку з тим, що Росія цього тижня заявила про повний контроль над Луганською областю України на Донбасі, але українські чиновники кажуть, що їхні війська все ще контролюють невелику частину області, а в кількох селах продовжуються запеклі бої.

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Представник Пентагону зазначив, що вісім артилерійських ракетних систем високої мобільності, або HIMARS, які були відправлені раніше, все ще використовуються українськими військами у боях.

Окрім HIMARS, планується, що США у новому пакеті передадуть Україні 1 тис. снарядів для артилерійських систем з підвищеною точністю, які не надавалися ЗСУ раніше.

Пакет, як очікується, також включатиме три тактичні машини, радіолокаційні системи, контрбатареї, запчастини та інше обладнання.

Пакет також включатиме три тактичні машини, радіолокаційні системи, контрбатареї, запчастини та інше обладнання.