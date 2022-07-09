Липень, 09 в 10:07

У ніч на 9 липня в окупованому Харцизьку, що на Донеччині, почали вибухати склади боєприпасів російських загарбників. Про це повідомляється у соцмережах.

Також вибухнули склади окупантів і в Кадіївці Луганської області.

У соцмережах опублікували відео заграви на нічному небі і феєрверки боєприпасів, що розлітаються.

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Згодом у Генштабі підтвердили, що вдалося знищити два склади російського ворога.

Сьогодні також з’явилась інформація про вибухи в окупованому Херсоні. Зазначається, що це горить та детонує склад окупантів.

Також напередодні радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що на заводі Полімер горить, імовірно, ще один склад російських окупантів.

Впродовж 8 липня українські військові знищили три ворожі склади з боєприпасами на Півдні.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 136-ту добу.