Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Харцизьку та Кадіївці всю ніч вибухали склади окупантів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Підтверджено
вибух
Фото: Depositphotos

У ніч на 9 липня в окупованому Харцизьку, що на Донеччині, почали вибухати склади боєприпасів російських загарбників. Про це повідомляється у соцмережах.

Також вибухнули склади окупантів і в Кадіївці Луганської області.

У соцмережах опублікували відео заграви на нічному небі і феєрверки боєприпасів, що розлітаються.

Зараз дивляться

Згодом у Генштабі підтвердили, що вдалося знищити два склади російського ворога.

Сьогодні також з’явилась інформація про вибухи в окупованому Херсоні. Зазначається, що це горить та детонує склад окупантів.

Також напередодні радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що на заводі Полімер горить, імовірно, ще один склад російських окупантів.

Впродовж 8 липня українські військові знищили три ворожі склади з боєприпасами на Півдні.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 136-ту добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка