Переговори не спрацюють: Гайдай розповів, що може зупинити Путіна

Липень, 12 в 12:18

Російські окупанти накопичують резерви для наступу на кількох напрямках у Донецькій області. Один з них Слов’янськ, другий – Бахмут.

Зупинитися російські війська можуть лише там, де їх зупинять Збройні сили України. Жодні домовленості з Путіним не працюватимуть. Таку думку висловив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Путін зупиниться тільки там, де його зупинять. Жодні переговори, жодні домовленості з Путіним працювати не будуть. Він може на певний час взяти паузу, зробити переформатування, передислокацію, але через деякий час все одно продовжить цю війну. Тому його треба зупиняти тут, в Україні. Якщо ми не зупинимо його в Україні, на жаль, не буде спокою і в Європі – війна перекинеться в європейські країни, – пояснив Гайдай.

До слова, днями аналітики Інституту вивчення війни заявили, що Кремль не відмовився від планів захопити більшу частину України.

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Вони вважають, що РФ все ще прагне змінити режим в Києві та повалити суверенітет української держави.