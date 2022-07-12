Переговоры не сработают: Гайдай рассказал, что может остановить Путина

Июль, 12 в 12:18

Российские оккупанты накапливают резервы для наступления на нескольких направлениях в Донецкой области. Одно из них Славянск, второе – Бахмут.

Остановиться российские войска могут только там, где они будут остановлены Вооруженными силами Украины. Никакие договоренности с Путиным не будут работать. Такое мнение высказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

– Путин остановится только там, где его остановят. Никакие переговоры, никакие договоренности с Путиным работать не будут. Он может на время взять паузу, сделать переформатирование, передислокацию, но через некоторое время все равно продолжит эту войну. Поэтому его нужно останавливать здесь, в Украине. Если мы не остановим его в Украине, к сожалению, не будет покоя и в Европе — война перебросится на европейские страны, — объяснил Гайдай.

К слову, на днях аналитики Института изучения войны заявили, что Кремль не отказался от планов захватить большую часть Украины.

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