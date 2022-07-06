Кремль не відмовився від планів захопити більшу частину України – аналітики

Липень, 06 в 7:38

У Кремлі не вважають нещодавні здобутки в Луганській області достатніми для досягнення початкових цілей “спецоперації”, тому готуються до тривалої війни, щоб захопити значно більшу частину України.

Такого висновку дійшли експерти Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши заяви секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева, озвучені 5 липня.

Аналітики вважають, що РФ все ще прагне зміни режиму в Києві та повалення суверенітету української держави.

Зараз дивляться

– Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев 5 липня майже точно повторив цілі, які озвучив президент Росії Володимир Путін у своїй промові 24 лютого, коли намагався виправдати війну. Патрушев сказав, що російська “військова операція” в Україні триватиме, доки Росія не досягне своїх цілей щодо захисту цивільного населення від “геноциду”, “денацифікації” та “демілітаризації України”, а також зобов’яже Україну зберігати постійний нейтралітет між Росією та НАТО, – зазначають в ISW.

Експерти вважають, що заява Патрушева свідчить про те, що російське військове керівництво продовжуватиме наполягати на просуванні поза межами Донецького та Луганського регіонів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 133-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.