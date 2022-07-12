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Організація Об’єднаних Націй заявляє, що стежитиме за війною в Україні на предмет насильства РФ проти дітей, включаючи вбивства, поранення, вербування, зґвалтування та інші форми сексуального насильства.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що на захист дітей серйозно вплинули ескалація конфліктів, збільшення кількості озброєних груп, протипіхотні міни та саморобні вибухові пристрої, вибухова зброя в населених пунктах, загострення гуманітарних криз, порушення гуманітарного права та прав людини.