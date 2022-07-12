Вибух у Новій Каховці та плани на нові санкції проти РФ: що відбувається на 139 добу війни (онлайн)
У місті Часів Яр з-під завалів вилучено тіла 33 загиблих. Вдалося врятувати дев’ятьох людей.
Внаслідок ранкового обстрілу Харкова постраждала 31 людина, троє мирних жителів загинули.
У Новій Каховці вдарили по великому автопарку російської техніки, зокрема, там було багато бензовозів, щонайменше близько 50 одиниць.
Російські склади в глибокому тилу продовжують горіти, деякі детонують днями. Армія РФ вже відчуває проблеми з підвезенням боєкомплектів.
– Логістика рашистів порушена. Луганщина стримує росіян від наступу на міста Донеччини, – повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Організація Об’єднаних Націй заявляє, що стежитиме за війною в Україні на предмет насильства РФ проти дітей, включаючи вбивства, поранення, вербування, зґвалтування та інші форми сексуального насильства.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що на захист дітей серйозно вплинули ескалація конфліктів, збільшення кількості озброєних груп, протипіхотні міни та саморобні вибухові пристрої, вибухова зброя в населених пунктах, загострення гуманітарних криз, порушення гуманітарного права та прав людини.
Білий дім заявив, що Іран готується надати Росії сотні безпілотних літальних апаратів, включаючи безпілотники, здатні нести зброю.
Радник США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що неясно, чи Іран уже надав Росії будь-яку з безпілотних систем. Однак він сказав, що інформація вказує на те, що Іран готується навчити російські сили використовувати дрони вже цього місяця.
– Наша інформація вказує на те, що уряд Ірану готується надати Росії до декількох сотень БПЛА, включно зі збройовими БПЛА, у прискорений термін.
У ніч на 11 липня з території Білгородської області у бік Харківщини вилетіли 15 крилатих ракет, з них у Харкові впали три. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
– Звичайно, десь спрацювала наша ППО, десь крилаті ракети летіли, напевно, в іншому напрямку. Якщо ми говоримо про РСЗВ, то збити їх дуже важко, фактично неможливо, – констатував Синегубов.
Він пояснив, що снаряд РСЗВ долітає до мети за лічені секунди, тому повітряна тривога не спрацьовує, на відміну від відстеження крилатих ракет. Тому Синєгубов вважає, що єдине рішення – відкидати ворога якнайдалі.
Нідерланди нададуть Україні важке озброєння, зокрема, броньовані машини та самохідні гаубиці. Також виділять €200 млн на виплати вчителям, лікарям і пенсіонерам.
У Донецькій області у житловому будинку у місті Часів Яр виявлено тіло загиблої дитини.
За актуальними даними, на місці події виявлено тіла 33 загиблих людей, з них одна дитина (орієнтовно 2013 року народження).
Врятовано з-під завалів дев’ятьох осіб. Рятувальні роботи тривають, повідомляє МВС України.
Збройні сили України завдали удару по ймовірному району стартових позицій зенітно-ракетних комплексів С-300 російських військ у районі Олешківських Пісків в окупованій частині Херсонської області.