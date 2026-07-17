Чому оновили Кабмін та як Зеленський відреагує на мітинги: аналіз експерта

Липневе переформатування Кабміну та силового блоку спровокувало резонанс в українському суспільстві: від кадрових ротацій та вуличних протестів через відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони до відкритих заяв про його конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Факти ICTV розбиралися разом із експертом, чому кадрові зміни відбуваються саме зараз, які є приховані мотиви, як це вплине на обороноздатність України, а також як на рішення Верховної Ради та мітинги на вулиці під час повномасштабної війни з Росією реагують міжнародні партнери.

Які були кадрові зміни в українському уряді

У неділю, 12 липня, президент Володимир Зеленський анонсував процес переформатування уряду, провівши серію зустрічей із керівниками міністерств та відомств.

Зараз дивляться

Вже наступного дня, 13 липня, Юлія Свириденко подала заяву про звільнення. А у вівторок, 14 липня, Верховна Рада офіційно підтримала її відставку.

Увечері 15 липня про свою відставку з посади міністра оборони заявив Михайло Федоров, що вже наступного ранку спровокувало хвилю мітингів у Києві та інших містах країни. Невдовзі Федоров на пресконференції підтвердив наявність розбіжностей із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Цю ситуацію згодом прокоментував Зеленський, зауваживши, що хотів би єдності між Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством оборони. Окремий допис на адресу Федорова опублікував і сам Сирський.

Після цього Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів (поки без очільників Міноборони та МЗС), після чого оголосила перерву в засіданнях до 18 серпня.

Зокрема, Міністерство внутрішніх справ очолив Іван Вигівський. Попередній керівник МВС Ігор Клименко, якого раніше називали основним кандидатом на посаду міністра оборони, може стати секретарем Ради національної безпеки та оборони України.

Ввечері 16 липня президент заявив, що хоче запропонувати парламенту на посаду міністра оборони Євгенія Хмару після завершення всіх юридичних процедур.

За інформацією медіа, виконувачем обов’язків керівника Нацполіції призначать Максима Цуцкірідзе, а Службу безпеки України очолить Олександр Поклад. Кадрові зміни торкнулися і регіонів: тимчасовими керівниками Київської та Миколаївської ОВА стали Руслан Олійник та Георгій Решетілов відповідно, а Тимура Ткаченка звільнили з посади глави КМВА.

Яка справжня причина відставки уряду

Справжні причини відставки Кабміну в коментарі Фактам ICTV пояснив керівник правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко. Він провів аналогію з минулорічними кадровими змінами в уряді, назвавши теперішню ситуацію дуже схожою.