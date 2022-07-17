Липень, 17 в 14:24

Про знесення Будинку офіцерів у Вінниці, що зазнав руйнувань після ракетного удару РФ 14 липня, не йдеться.

Оновлену інформацію про долю будівлі 17 липня озвучив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

Зокрема, керівник області уточнив, що саме планують знести, а що – залишити.

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За його словами Держслужба з надзвичайних ситуацій після обстеження надала висновок, що будівля після влучання ракети є аварійною.

Фахівці ухвалили рішення про розбір завалів.

– Мова не про знесення всього об’єкту, а про демонтаж аварійних конструкцій, де небезпечно. Будинок офіцерів вистояв Другу світову війну – вистоїть і цю. Він уже став символом стійкості Вінниці, – зазначив Сергій Борзов.

Свої слова керівник області проілюстрував архівними світлинами та сучасними – після ворожої атаки 14 липня.

Вистояв Другу світову – вистоїть і цю: Будинок офіцерів у Вінниці зносити не будуть / 3 фотографии

Нагадаємо, що двома днями раніше в обласній військовій адміністрації зазначали, що Будинок офіцерів у центрі Вінниці планують знести.

Долю будинку побуту Ювілейний ще вирішує експертна комісія.

Житлові, офісні та адміністративні приміщення зазнали руйнувань під час ракетного удару по Вінниці 14 липня.

17 липня в місті та області прощаються із 24 загиблими від обстрілу РФ.

У лікарнях нині перебуває 68 постраждалих. Із них у важкому стані – 14 та ще четверо – у критичному.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 144-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Борзов

Фото: Сергій Борзов