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Факти / Україна

У Вінниці знесуть Будинок офіцерів, що зазнав ракетного удару РФ – голова ОВА

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Будинок офіцерів у Вінниці
Фото: ДСНС

Будинок офіцерів у центрі Вінниці планується знести, щодо будинку побуту Ювілейний – його долю вирішить експертна комісія.

Про це повідомий голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

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14 липня РФ завдала ракетного удару по Вінниці. Три ракети влучили в житлові будинки, адміністративні та офісні приміщення.

Наразі поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих, Серед жертв – троє дітей: 4-річна дівчинка (її мама у тяжкому стані) та двоє хлопчиків 7 та 8 років.

Один із хлопчиків у момент ракетного удару проходив обстеження у медичному центрі. Він загинув разом із мамою. Інший чекав дядька в припаркованому авто. Родича відкинуло вибуховою хвилею, зараз він у лікарні.

Загалом за медичною допомогою звернулися 183 потерпілих, 82 з них госпіталізували. Серед поранених – четверо дітей. Безвісти зниклими досі вважаються восьмеро людей.

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