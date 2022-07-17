Удари HIMARS могли знизити активність артилерії РФ – аналітики

Липень, 17 в 9:31

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що українські удари по складах боєприпасів та пунктах управління армії РФ за допомогою систем HIMARS знизили активність російської артилерії.

– Знищення складів боєприпасів, імовірно, погіршило здатність російських військ витримувати інтенсивний артилерійський вогонь уздовж лінії фронту, – зазначають фахівці ISW.

Експерти помітили, що на знімках агентства NASA орієнтовно з 10 до 15 липня зменшилась кількість теплових аномалій на Донбасі.

Не виключають в ISW, що причина може критися і в так званій оперативній паузі РФ із 6 до 15 липня.

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– Кількість теплових аномалій почала збільшуватися 15 липня, коли російські війська почали поступово виходити зі своєї “оперативної паузи”, – додають американські аналітики.

З’ясувати, що саме вплинуло на зниження інтенсивності – “оперативна пауза” чи результат українських атак – можна буде вже найближчими днями, вважають в ISW, коли РФ почне артилерійські обстріли вздовж напрямку Слов’янськ-Бахмут.

Нагадаємо, що тиждень тому керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначав, що саме успіхи ЗСУ змусили росіян взяти “оперативну паузу“.

На переконання аналітиків ISW, про вихід РФ із “оперативної паузи” свідчить те, що російські окупаційні війська вже провели нову серію сухопутних атак на Донбасі.

А вже 16 липня офіційне підтвердження цьому з’явилось від Міноборони Росії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 144-ту добу.

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Джерело: ISW