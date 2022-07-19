Липень, 19 в 11:26

Конкурсна комісія затвердила результати конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Ним стане детектив Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Олександр Клименко, який набрав найбільше балів за підсумками конкурсу ще в грудні 2021 року.

У вівторок, 19 липня, після тривалої перерви конкурсна комісія з обрання керівника САП зібралася на засідання в онлайн-форматі.

Ще в грудні 2021 року детектив НАБУ Олександр Клименко набрав 246 балів на конкурсі. Водночас прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів.

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Проте конкурсна комісія кілька разів не могла затвердити результати конкурсу та переможця. Після піврічної паузи 19 липня результати зрештою затвердили.

Згідно з рішенням конкурсної комісії, детектив НАБУ Олександр Клименко має очолити САП (зайняти посаду заступника генпрокурора – керівника САП). Водночас Андрій Синюк затверджений на посаду його першого заступника.

Крім того, комісія звернулася до Офісу генпрокурора з проханням надати підтвердження, що переможці конкурсу на посади в САП не мають проблем із люстрацією та корупцією.

Документи щодо нового керівника САП будуть спрямовані на затвердження до Офісу генпрокурора протягом трьох робочих днів після отримання комісією підтвердження щодо відповідності кандидатів нормам законів про очищення влади, запобігання корупції, а також щодо отримання допуску до державної таємниці.

Олександр Клименко народився 1986 року. Він здобув вищу освіту в Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого в Харкові.

У березні 2010 року Клименко почав працювати в органах внутрішніх справ у Києві. У 2015 році він став старшим слідчим у Національній поліції. На цій посаді розслідував справи щодо розкрадання майна та коштів, зокрема в Укрзалізниці.

У березні 2016-го Клименко взяв участь у конкурсі й став детективом НАБУ, а вже за рік – старшим детективом, з листопада 2017 року – керівником відділу. Протягом цього часу він розслідував кримінальні провадження щодо екснардепа-втікача Олександра Онищенка, колишнього керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова, заступника глави Офісу президента Олега Татарова. Крім того, Клименко очолював групу прокурорів у справі колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Як відомо, призначення нового керівника САП є однією з вимог Єврокомісії, щоб Україна могла розпочати переговори про вступ до Євросоюзу. 23 червня в Брюсселі всі країни-члени ЄС підтримали надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Водночас в Єврокомісії пояснили, що для початку переговорів про членство Київ має виконати “домашнє завдання”. Загалом виділено сім блоків питань, серед яких є призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та директора НАБУ.

Днями президент Володимир Зеленський закликав призначити керівника САП і запустити конкурс, щоб обрати нового голову НАБУ.

Наразі в САП немає керівника. Попередній очільник Назар Холодницький пішов у відставку в серпні 2020 року.

Джерело: Конкурс САП-2021

Фото: Скріншот відео