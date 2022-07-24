Липень, 23 в 21:26

Після кожної російської ракети, яка влучає в українські міста, Велика Британія надаватиме Україні більше оборонної допомоги.

Про це заявила міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс під час виступу на другому саміті перших леді та джентльменів, що проходить у Києві 23 липня.

– Ми знаємо, що українці борються не лише за їхнє майбутнє, а за демократію, майбутнє та суверенітет як такий. Саме тому перемога України важлива для всіх нас. З кожною ракетою, яка влучає в українські міста, з кожним чоловіком, жінкою та дитиною, які страждають, ми надаватимемо більше. Те, що Путін намагається знищити Україну – він тільки створює потужнішу, об’єднану націю, – сказала вона.

Трасс наголосила на тому, що Велика Британія залишатиметься з Україною стільки, скільки це буде потрібно.

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Вона нагадала, що Британія надає різну військову допомогу – від БТРів до безпілотників, допомагає з підготовкою ЗСУ, запровадила санкції проти низки громадян Росії та російських підприємств.