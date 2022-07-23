Якась РСЗВ, тільки беззвучна: окупанти діляться враженнями від нової зброї ЗСУ

Липень, 23 в 12:57

У черговій перехопленій розмові українською розвідкою російський окупант розповідає, що кілька батальйонів виводиться із зони бойових дій через високі втрати.

Рашист розповідає, що тепер окупанти формуватимуть один повноцінний батальйон з колишніх трьох.

За його словами, з особовим складом протягом 10 днів працюватимуть психологи, оскільки ніхто не хоче повертатися в Україну.

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За пів року зайшло 2 тис. підкріплення, а станом на зараз залишилось максимум 500. Також окупант скаржиться на нові артилерійські системи, які використовує ЗСУ.

— Два дні тому прилетіло в будівлю. Якоюсь х… (незрозуміло чим, – Ред.) є… (стріляють, – Ред.), виходу не чутно ніх… (взагалі, – Ред.). Просто дві секунди – бам. Якась РСЗВ, типу Граду, Урагану. Тільки вона беззвучна. Все, що в телевізорі кажуть, це все ї… (неправда, – Ред.), що у нас втрати мінімальні.

Його співрозмовник питає, чи це HIMARS. Але той каже, що французька зброя, ймовірно, натякаючи на САУ Cesar.

Окупант розповів, що їхній комбриг продавав мед, а на виручені гроші купував безпілотники.

— 20 бочок меду 200-літрових продав – чотири безпілотники купив. Пасіку десь пограбували. Тут пасік цих ї… (дуже багато, – Ред.).

В іншій перехопленій розмові російський військовий скаржиться рідним на те, що вони зазнають великих втрат внаслідок дій Збройних сил України, і закликає рідних “не вірити новинам”.