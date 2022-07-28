Липень, 27 в 21:21

Священний синод ПЦУ затвердив лист до Вселенського патріарха Варфоломія і предстоятелів помісних церков з проханням позбавити главу РПЦ Кирила патріаршого престолу.

Про це повідомляється на сайті релігійної організації за результатами засідання Священного синоду Православної церкви України.

Крім того, священнослужителі закликали патріарха Варфоломія притягнути до канонічної відповідальності главу РПЦ.

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У листі ПЦУ просить Варфоломія розглянути і засудити діяльність московського патріарха Кирила Гундяєва та етнофілетичного і расистського вчення про “русскій мір”, яке він проповідує.

– Чимало вояків РФ, що вторгнулись до нашої країни, ідентифікують себе з православ’ям. Однак справи, що чиняться окупантами, свідчать про них як про злочинців, які втратили живий зв’язок із Христом та Його Церквою. Кожна вбита дитина, кожна зґвалтована жінка, кожен зруйнований житловий будинок та храм — це не лише воєнний злочин, але й акт зречення Христа, внаслідок якого злочинець опиняється поза благодатною огорожею Церкви, – йдеться у листі.

В листі ПЦУ також звернули увагу на концентрацію влади патріарха Кирила “при повній деградації реальної церковної соборності та повна залежність Церкви від російської держави”.

Священнослужителі ПЦУ також підкреслили, що у світогляді патріарха РПЦ та його однодумців наявне заперечення свободи цілих народів, яке поєднується з расистською за своїм духом теорією, відповідно до якої Росія та “русскій мір” є чимось принципово кращим та вищим за інші народи.

При цьому, згідно з цією картиною світу, історичні сусіди Росії — українці та білоруси — мають право на існування та майбутнє винятково як частина російської дійсності, зазначено в листі ПЦУ.

– Ідеологія сучасної РПЦ містить загрозу не лише для України, але й для цілого православного світу, – йдеться у листі до Вселенського патріарха.

ПЦУ закликала Варфоломія і предстоятелів помісних Церков засудити і визнати єретичною доктрину “русского міра”, кваліфікувати дії Кирила на канонічній території Олександрійського Патріархату як схизматичні та позбавити його права посідати Московський патріарший престол.