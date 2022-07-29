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Факти / Україна

Ми помстимося: Залужний про вбивство українських військовополонених в Оленівці

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Ми помстимося: Залужний про вбивство українських військовополонених в Оленівці

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, коментуючи теракт російських окупантів у Оленівці, пообіцяв помститися за кожного загиблого чи пораненого побратима.

– Росія – держава-терорист. Звірства росіян, які вони чинять із нашими військовополоненими, викликають лють. Ми помстимемося за кожного загиблого або покаліченого побратима, – йдеться у заяві, опублікованій на каналі Залужного в Telegram.

Він зазначив, що ЗСУ, на відміну від російських військових злочинців, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права.

– У той же час ми зробимо все можливе та неможливе, щоб покарати винних у злочинах проти наших побратимів, посестер та мирних громадян. Ці злочини немає терміну давності. Знайте, вороги, вам не буде місця на Землі, – наголосив Валерій Залужний.

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Фото: Валерій Залужний

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