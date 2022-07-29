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Факты / Украина

Мы отомстим: Залужный об убийстве украинских военнопленных в Оленовке

Анастасия Гевко, редактор ленты
Мы отомстим: Залужный об убийстве украинских военнопленных в Оленовке

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, комментируя теракт российских оккупантов в Еленовке, пообещал отомстить за каждого погибшего или покалеченного собрата.

– Россия – государство-террорист. Зверства россиян, которые они совершают с нашими военнопленными, вызывают ярость. Мы отомстим за каждого погибшего или покалеченного собрата, – говорится в заявлении, опубликованном на канале Залужного в Telegram.

Он отметил, что ВСУ, в отличие от российских военных преступников, соблюдают нормы международного гуманитарного права. 

– В то же время мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы наказать виновных в преступлениях против наших собратьев, посестер и мирных граждан. Эти преступления не имеют срока давности. Знайте, враги, вам не будет места на Земле, – подчеркнул Валерий Залужный.

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Фото: Валерий Залужный

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