Рада ухвалила закон про заборону будівництва житла без бомбосховищ

Липень, 29 в 14:58

Верховна Рада ухвалила законопроект №7398, який передбачає неодмінне розміщення бомбосховищ під час будівництва нових споруд в Україні.

За законопроект проголосували 280 народних депутатів.

Таким чином, містобудівна документація на регіональному та місцевому рівнях повинна мати розділ про інженерно-технічні заходи цивільного захисту. Затвердження містобудівної документації за відсутності такого розділу забороняється. Це стосується об’єктів, де постійно перебуватиме понад 50 фізичних осіб або періодично знаходиметься понад 100 людей.

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Також у законопроєкті наголошується, що доступ до укриттів повинні мати зокрема маломобільні групи населення та особи з інвалідністю.

На період воєнного стану та протягом року з дня його припинення або скасування, у прийнятих в експлуатацію багатоквартирних будинках щодо яких наявні технічні умови, але не завершена процедура приєднання до електричних мереж, електрична енергія на технічні цілі (загальнобудинкові потреби) продається за цінами, визначеними як для колективного побутового споживача.

– Тариф на електроенергію для забудовника є вищим, ніж тариф для населення. Зараз, поки будинок не підключили, тариф рахують як для забудовника і люди змушені переплачувати. Ухвалена в законопроєкті норма усуває цю проблему, – зазначила Олена Шуляк.

Джерело: Верховна Рада; Олена Шуляк;