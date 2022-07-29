Рада приняла закон о запрете строительства жилья без бомбоубежищ

Июль, 29 в 14:58

Верховная Рада приняла законопроект №7398, предусматривающий обязательное наличие бомбоубежищ при строительстве новых сооружений в Украине.

За документ проголосовали 280 народных депутатов.

Градостроительная документация на региональном и местном уровнях должна содержать раздел об инженерно-технических мерах гражданской защиты. Утверждение градостроительной документации при отсутствии такого раздела запрещается. Это касается объектов, где будут постоянно находиться более 50 физических лиц или периодически — более 100 людей.

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Также в законопроекте отмечается, что доступ к укрытиям должны иметь, в частности, маломобильные группы населения и лица с инвалидностью.

Законопроект предусматривает создание трех новых электронных реестров, включающих данные об адресах, зданиях и сооружениях, административно-территориальных единицах.

Это позволит решить проблемы, связанные с учетом недвижимости, создаст предпосылки для защиты права собственности на объекты недвижимого имущества и для развития системы налогообложения.

Кроме того, на время военного положения и в течение года после его прекращения в принятых в эксплуатацию многоквартирных домах, но еще не завершивших присоединение к электросетям, электроэнергия для технических целей продается по ценам, как для коллективного бытового потребителя.

— Тариф на электроэнергию для застройщика выше, чем тариф для населения. Сейчас, пока дом не подключили, тариф считают, как для застройщика, и люди вынуждены переплачивать. Принятая в законопроекте норма устраняет эту проблему, – сообщила глава партии Слуга народа Елена Шуляк в Facebook.

Источник: Верховная Рада; Елена Шуляк