Липень, 29 в 16:04

Північна Македонія передала Україні танки третього покоління (радянські танки). Цю інформацію підтвердили у Міноборони країни.

ЗМІ повідомляють, що йдеться про танки Т-72. У Міноборони Північної Македонії пояснили, що за кілька років ці танки все одно вже не будуть конкурентними, тому їх доведеться замінити.

Місцеві видання пишуть, що танки третього покоління передадуть з батальйону, який незабаром буде розформовано.

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Про кількість переданих машин Міноборони Північної Македонії не повідомило. Але, за інформацією ЗМІ, в арсеналі армії країни є 31 танк такого типу.

Цікавим є й те, що ці танки Північній Македонії у 2000 році передала Росія.

25 липня в Україну прибули польські танки PT-91 Twardy. Вони є модернізованою версією радянського танка Т-72М1.

Джерело: PTC