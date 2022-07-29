Июль, 29 в 16:04

Северная Македония передала Украине танки третьего поколения (советские). Эту информацию подтвердили в Минобороны страны.

СМИ сообщают, что речь идет о танках Т-72. В Минобороны Северной Македонии объяснили, что через несколько лет эти танки все равно уже не будут конкурентными, поэтому их придется заменить.

Местные издания пишут, что танки третьего поколения передадут из батальона, который вскоре будет расформирован.

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О количестве переданных машин Минобороны Северной Македонии не сообщило. Но, по информации СМИ, в арсенале армии страны находится 31 танк такого типа.

Интересно и то, что эти танки Северной Македонии в 2000 году передала Россия.

25 июля в Украину прибыли польские танки PT-91 Twardy. Они являются модернизированной версией советского танка Т-72М1.

Источник: PTC