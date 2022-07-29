В Україні людей, які втратили близьких родичів в результаті повномасштабної війни, не призиватимуть на військову службу під час загальної мобілізації. Верховна Рада ухвалила відповідний проєкт закону.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Так, призову не підлягають військовозобов’язані жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії в Донецькій і Луганській областях, а також при забезпеченні національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванню збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

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У законопроєкті пояснили, що близькими родичами вважаються чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра.

Крім того, Верховна Рада ухвалила відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам.

Також нардепи проголосували за надання відпусток для догляду за дитиною не лише жінкам, а й чоловікам, у разі якщо обоє є військовослужбовцями.

Норма розповсюджуватиметься на рівних умовах у мирний час та в особливий період чи воєнний стан. Гончаренко вважає, що таке рішення допоможе сімʼям військовослужбовців та вирішить багато питань.