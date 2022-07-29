Июль, 29 в 14:03

В Украине людей, лишившихся близких родственников в результате полномасштабной войны, не будут призывать на военную службу во время всеобщей мобилизации. Верховная Рада приняла соответствующий проект закона.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Так, призыву не подлежат военнообязанные женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

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В законопроекте объяснили, что близкими родственниками считаются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Кроме того, Верховная Рада поддержала отсрочку от призыва на военную службу при мобилизации научных, научно-педагогических и педагогических работников.

Также нардепы проголосовали за предоставление отпусков по уходу за ребенком не только женщинам, но и мужчинам, в случае если оба являются военнослужащими.

Норма будет распространяться на равных условиях в мирное время и в особый период или военное положение. Гончаренко считает, что такое решение поможет семьям военнослужащих и решит многие вопросы.